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НовостиПолитика31 мая 2023 13:23

В МИД РФ прокомментировали реакцию США на атаку беспилотников по территории России

Мария Захарова считает, что такая реакция выглядит смешно
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В МИД РФ прокомментировали реакцию США на атаку беспилотников по территории России

В МИД РФ прокомментировали реакцию США на атаку беспилотников по территории России

Фото: REUTERS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию США на атаку украинских беспилотников по российским регионам.

В США не хотят эскалации конфликта в действия, направленные против Запада из-за украинских атак по территории России. Так заявили в Белом доме. По словам Захаровой, данный ответ в нынешних реалиях выглядит смешно.

"Смешно. Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о «нежелании эскалации", - написала Захарова в своем телеграмм-канале-канале.

Кроме того, по словам Захаровой, конфликт в гибридном формате уже давно идет.

Напомним, 30 мая стало известно о том, Москву и Подмосковье атаковали беспилотники, но мэр Сергей Собянин заявил, что никто серьезно не пострадал.

Позднее в Белом доме сообщили о том, что знают об атаке беспилотников на Москву и Московскую область. Такое заявление сделал Совет по национальной безопасности.