Белый дом: США не хотят эскалации конфликта на Украине до прямого столкновения Запада с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет удары украинской армии по территории РФ, поскольку не хочет эскалации конфликта до прямого столкновения Запада с Россией.

“Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им… <...> Я думаю, мы все можем понять, что, если мы дадим Путину то, о чем он заявляет, а именно – конфликт против Запада, США, НАТО, то это приведет к намного большим страданиям на европейском континенте”, — заявил Кирби в интервью телеканалу CNN.

Также представитель Белого дома отметил, что Вашингтон получил от Украины заверения о том, что оружие от союзников не будет использоваться для ударов по территории России, однако после передачи “оно принадлежит им”.

Напомним, 11 мая Минобороны Великобритании сообщило о передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow Киеву. При этом Лондон получил от украинских чиновников заверения о том, что оружие большой дальности, якобы, не будет применяться по целям внутри России, однако уже на следующий день ВСУ нанесли удар этими ракетами по столице ЛНР в день празднования Дня Республики.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что высказывания западных союзников Киева о том, что они не поощряют удары по территории России – ложь.