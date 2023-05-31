Президент Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

Для взрослых жителей новых российских регионов проведут диспансеризацию. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Президент Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения новых российских регионов – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. О необходимости устроить плановые медосмотры глава государства заявил в среду, 31 мая, в ходе совещания с правительством России, сообщает ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту о том, как прошла диспансеризация детей в новых российских регионах. По ее словам, медицинское обследование проводилось в спокойном режиме.

«Она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты», - заключил глава государства, выслушав доклад. Президент также уточнил, что медосмотры в новых российских регионах уже прошли более 300 тысяч детей.

«На мой взгляд, нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения. Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте», - обратился Владимир Путин к Татьяне Голиковой.

Вице-премьер отметила, что диспансеризация взрослых будет очень востребована в новых регионах РФ.

«Обязательно сделаем предложения вам, Владимир Владимирович, проведем соответствующую работу. Коллеги уже спрашивали об этом, когда мы были там с визитом. И я думаю, что это будет крайне востребовано во всех четырех субъектах», - подчеркнула Татьяна Голикова.

Напомним, поручение провести диспансеризацию детей от 2 до 17 лет в новых российских регионах Владимир Путин дал в октябре прошлого года. В профилактических медосмотрах участвуют воспитанники детских садов и школ. Зимой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что обследование прошли более 110 тысяч детей.

«Планируем завершить до конца учебного года всю эту работу. По результатам профилактических осмотров такая важная цифра: более 50% диагнозов – это впервые установленные диагнозы», - отметил глава российского Минздрава.

После обследования по рекомендациям врачей дети переводятся на диспансерное наблюдение либо направляются на лечение в стационар.