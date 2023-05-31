Кем видят себя современные школьники в будущем и что думают их родители

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Результаты исследования показали, что российские школьники считают профессии в области медиабизнеса, блогинга и кинопроизводства наиболее престижными (35%), затем следуют специальности в сфере медицины и биотехнологий (28%) и информационные технологии (20%). Наименее популярными оказались индустрии моды и красоты (8%) и право (4%).

Среди родителей наиболее желаемыми профессиями для их детей являются ИТ-сфера (29%), медицина (23%), специалисты на производстве и в промышленности (16%) и туризм (8%).

Большинство родителей (84%) поддерживают выбор своих детей и готовы помочь им в достижении цели, но 13% заявили, что не доверяют выбору ребенка и будут настаивать на своем, родительском, выборе.

В пресс-службе компании отмечают, что школьники будут стремиться найти профессию, которая сочетает в себе их индивидуальные интересы и таланты, чтобы получать удовольствие от работы и одновременно достигать материального успеха. Пользователи онлайн-платформы МТС «Поколение М» в формате эдьютейнмент могут познакомиться с основными современными технологиями, научиться применять их для своего личностного развития и хобби, сохраняя баланс между обучением и развлечением.

Школьники и родители согласны в том, что персональный интерес и личностные качества являются определяющими факторами при выборе профессии (53% и 58%). Однако 36% родителей считают, что также важно учитывать внешние факторы, такие как ситуация на рынке труда и развитие экономики, и выбирать профессии, которые будут востребованы в будущем. Главным аргументом родителей при выборе профессии является перспектива стабильного высокого дохода.

Школьники также учитывают меркантильные аспекты при выборе будущей профессии, высокий уровень заработной платы оказался аргументом для 25% опрошенных, а возможность помочь другим людям - только для 15%.