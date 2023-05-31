Британское посольство в ответ на слова Медведева заявило, что Лондон не конфликтует с Россией Фото: REUTERS

В Британском посольстве в ответ на слова замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева заявили, что Лондон не конфликтует с Россией.

В дипмиссии сообщили, что "у Великобритании нет никаких конфликтов с Россией".

"Великобритания желает мира. Мы продолжаем просить российское правительство вывести свои войска из Украины", - отметили в посольстве.

Кроме того, в посольстве также сообщили о том, что оно по-прежнему работает в Москве в обычном режиме, сообщили РИА Новости.

Напомним, 31 мая зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания является извечным врагом России. По мнению чиновника, любое должностное лицо этой страны может рассматриваться в качестве законной цели РФ.

Таким образом зампред Совбеза ответил на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли о том, что Украина имеет право "проецировать силу" за пределы своих границ.