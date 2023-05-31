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НовостиПолитика31 мая 2023 13:54

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах России

Медицинское обследование в новых субъектах прошли более 300 тысяч детей, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах России

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах России

Фото: REUTERS

В Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях необходимо провести диспансеризацию взрослого населения, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах. Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте», – сказал глава государства вице-премьеру Татьяне Голиковой в ходе совещания с членами правительства России.

Как отметил российский лидер, в новых регионах РФ медицинское обследование прошли более 300 тысяч детей. Он подчеркнул, что диспансеризация детей там была хорошо организована и дает неплохие результаты. Голикова в свою очередь высказала мнение, что диспансеризация взрослых будет крайне востребована во всех четырех новых субъектах страны.

Как писал сайт KP.RU, в феврале этого года президент России принял участие в открытии объектов здравоохранения, в том числе в новых регионах РФ. Глава государства отметил, что там идет восстановление социальной сферы, несмотря на имеющиеся сложности, и потребовал от Министерства здравоохранения уделять решению этой задачи особое внимание.