В Госдуме РФ отреагировали на закрытие Германией российских консульств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ не может полностью перестать выдавать визы, поэтому ограничивает их получение при помощи сокращения числа своих сотрудников. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя закрытие Германией российских и немецких консульств.

«Они же сократили наших сначала дипломатов в Германии. Соответственно, мы в ответ сократили их. Это был обмен. Теперь "мы вам в ответ сокращаем консульства", и из-за этого люди визы получать будут крайне тяжело. За счет того, что сотрудников будет мало, это приведет к тому, что это будет занимать больше времени», - заявила парламентарий, отметив, что в первую очередь такое повлияет на ограничение, которое появится в получении визы.

Как писал RT, Министерство иностранных дел РФ ранее в понедельник, 29 мая, заявило, что Москва ответит, в случае если ФРГ предпримет новые недружественные шаги по сокращению дипломатического присутствия России.

Тем временем, как сообщали «Известия», сегодня, 31 мая, стало известно, что Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств России в ФРГ.