Президент Польши заявил, что Владимир Путин никогда не проигрывал в конфликтах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром напомнил, что президент России Владимир Путин никогда не проигрывал в конфликтах.

“Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одного конфликта”, — прокомментировал Дуда мнения о том, что Путин якобы проиграл в конфликте на Украине из-за вступления Финляндии в НАТО.

Польский лидер отметил, что российская армия обладает серьезным преимуществом перед ВСУ, поскольку у России есть запас в производственных мощностях и экономике. Также Дуда напомнил, что Россия – ядерная сверхдержава с огромными запасами оружия.

Напомним, ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявлял, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.

Министр обороны России Сергей Шойгу также отмечал, что военная помощь от союзников Украины не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.