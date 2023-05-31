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НовостиПолитика31 мая 2023 14:03

Президент Польши Дуда заявил, что Путин никогда не проигрывал в конфликтах

Также он отметил, что российская армия обладает серьезным преимуществом перед ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Президент Польши заявил, что Владимир Путин никогда не проигрывал в конфликтах

Президент Польши заявил, что Владимир Путин никогда не проигрывал в конфликтах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром напомнил, что президент России Владимир Путин никогда не проигрывал в конфликтах.

“Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одного конфликта”, — прокомментировал Дуда мнения о том, что Путин якобы проиграл в конфликте на Украине из-за вступления Финляндии в НАТО.

Польский лидер отметил, что российская армия обладает серьезным преимуществом перед ВСУ, поскольку у России есть запас в производственных мощностях и экономике. Также Дуда напомнил, что Россия – ядерная сверхдержава с огромными запасами оружия.

Напомним, ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявлял, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.

Министр обороны России Сергей Шойгу также отмечал, что военная помощь от союзников Украины не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.