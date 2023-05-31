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НовостиПолитика31 мая 2023 14:04

Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

Фото: Иван МАКЕЕВ

Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет представлять председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Вячеслав Викторович Володин», – сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Москву на церемонии инаугурации Эрдогана.

Напомним, ранее в Турции сообщили, что Владимир Путин после инаугурации главы Турции посетит республику с визитом. Вслед за ним в страну прибудет и президент Украины Владимир Зеленский.

Как писал сайт KP.RU, Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Его соперник – кандидат от оппозици Кемаль Кылычдароглу набрал более 46%.

Президент России поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Он назвал его переизбрание закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства.