Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана Фото: Иван МАКЕЕВ

Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет представлять председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Вячеслав Викторович Володин», – сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Москву на церемонии инаугурации Эрдогана.

Напомним, ранее в Турции сообщили, что Владимир Путин после инаугурации главы Турции посетит республику с визитом. Вслед за ним в страну прибудет и президент Украины Владимир Зеленский.

Как писал сайт KP.RU, Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Его соперник – кандидат от оппозици Кемаль Кылычдароглу набрал более 46%.

Президент России поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Он назвал его переизбрание закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства.