Победителей премии «Импульс добра»-2023 назовут 28 июня

В Москве 28 июня проведут масштабный Форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего». Фестиваль «Импульс добра». Мероприятие организуют Фонд «Наше будущее», Фонд поддержки социальных проектов, ГБУ «Малый бизнес Москвы» при поддержке Совета Федерации. Его приурочили к Международному дню социального бизнеса. Также состоится церемония вручения всероссийской премии «Импульс добра».

На Форум приедут предприниматели со всей страны. Будут обсуждать актуальные вопросы социального предпринимательства. Запланированы лекции ведущих экспертов. Например, расскажут о трансформации экономической модели, роли искусственного интеллекта и технологий, навыках, которые пригодятся бизнес-сообществу в будущем. Ожидаются лекции по командообразованию, масштабированию проектов, продвижению.

Социальные предприниматели смогут пообщаться, обменяться опытом и мнениями. На Форуме пройдет питчинг (быстрая презентация проектов) социальных франшиз.

Премия «Импульс добра» будет вручаться в 11-й раз. Заявленные номинации: «Лучший социальный предприниматель России», «Открытие года» и несколько номинаций «Амбассадор социального предпринимательства» — для представителей госвласти, компаний, СМИ, лидеров мнений.

— Мы очень рады, что в этом году сможем провести долгожданное очное награждение победителей «Импульса добра». Еще более отрадно, что наша Премия выросла в такое большое мероприятие — форум-фестиваль. Помимо церемонии, мы решили собрать вдохновляющий блок про будущее, — рассказала Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

В рамках мероприятия состоится заседание Коалиции организаций поддержки социального предпринимательства. Она занимается развитием инфраструктурных сервисов и работает над формулированием предложений по улучшению правовой базы, касающейся социального предпринимательства.

— Сильной стороной социального предпринимательства является поиск нестандартных бизнес-моделей и механизмов. Поэтому в этом году мы решили провести Форум на федеральном уровне, что даст возможность представителям разных регионов поделиться опытом, — подчеркнула Директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева.