Рынок ипотеки: государственная поддержка может стать более адресной

После окончания действия господдержки в 2024 году льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной. Основной фокус поддержки целесообразно направить на социальные категории населения и регионы, требующие более активного ввода нового жилья. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума недвижимости «Движение».

По оценкам ВТБ, в первом полугодии 2023 года россияне оформят ипотеку более чем на 2,76 трлн рублей, что на 2% превысит результат рекордного 2021 года. Таким образом, сегмент жилищного кредитования в России полностью восстановится, чему в значительной степени помогли действующие госпрограммы, по которым сейчас проводится 40% сделок. Однако ключевые из них - льготная ипотека под 8% и «семейная» программа - завершают свое действие в 2024 году, и над будущим рынка стоит задуматься уже сегодня, отмечает Анатолий Печатников.

«После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой – на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода», – прокомментировал Анатолий Печатников.

Зампред ВТБ также отметил, что многие меры социальной поддержки реализуются на рынке уже сейчас. Например, планируется запуск льготной ипотеки для молодежи, ожидается распространение господдержки на педагогов. В регионах, где не представлен первичный рынок, планируется внедрение льготной ипотеки на готовое жилье и т.д.