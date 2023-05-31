Названы сроки начала купального сезона в Москве Фото: Олег УКЛАДОВ

Первая половина июня в это году в Московской области будет холодной с температурой ниже климатической нормы. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, заявив, что купаться москвичи не смогут раньше второй половины июня.

«Первые два дня июня будут еще относительно теплые, по-летнему теплые с температурой около 22 градусов в Москве и Подмосковье … Первая половина дня в пятницу тоже летняя, а потом холодный фронт, грозы прогремят, и ветер сменится на северо-западный», - рассказал эксперт, отметив, что такая погода ниже климатической нормы и больше характерна для начала мая.

Как сообщал телеканал «360», по прогнозам синоптиков в эти выходные, 3 и 4 июня, в Москве серьезно похолодает, и температура днем прогреется максимум до +13…+14 градусов.

Тем временем, как сообщает ОТР, Западную Сибирь в начале июля этого года накроет аномальная жара. Синоптики прогнозируют до +37 градусов в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, а также Омской и Томской областях.