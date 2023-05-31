Китайский политолог Чжан Синь заявил, что власти КНР хотят скорейшего прекращения конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Китая высказалось за скорейшее прекращение масштабного военного конфликта на Украине. Об этом заявил доцент института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.

Как предположил Синь, сейчас КНР все более чувствителен к увеличивающемуся влиянию конфликта на глобальные проблемы и цепочки создания добавленной стоимости, безопасность продовольствия и другие сферы.

Также по мнению Синя, на данный момент Китай беспокоится за гуманитарный кризис и возможное применение ядерного оружия, приводит его слова ТАСС.

Между тем, стало известно о том, что тридцать российских банков подключились к китайской платежной системе CIPS, которая является аналогом SWIFT. Еще несколько десятков финансовых организаций ждут, когда им одобрят соответствующие заявки.