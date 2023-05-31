Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 мая 2023 14:37

Китайский политолог Чжан Синь заявил, что власти КНР хотят скорейшего прекращения конфликта на Украине

Китай обеспокоен влиянием конфликта на множество глобальных сфер
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Китайский политолог Чжан Синь заявил, что власти КНР хотят скорейшего прекращения конфликта на Украине

Китайский политолог Чжан Синь заявил, что власти КНР хотят скорейшего прекращения конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Китая высказалось за скорейшее прекращение масштабного военного конфликта на Украине. Об этом заявил доцент института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.

Как предположил Синь, сейчас КНР все более чувствителен к увеличивающемуся влиянию конфликта на глобальные проблемы и цепочки создания добавленной стоимости, безопасность продовольствия и другие сферы.

Также по мнению Синя, на данный момент Китай беспокоится за гуманитарный кризис и возможное применение ядерного оружия, приводит его слова ТАСС.

Между тем, стало известно о том, что тридцать российских банков подключились к китайской платежной системе CIPS, которая является аналогом SWIFT. Еще несколько десятков финансовых организаций ждут, когда им одобрят соответствующие заявки.