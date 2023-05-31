Политолог Оленченко не исключил давления на премьера Грузии из-за слов о НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о расширении Североатлантического альянса как причине начала украинского конфликта могут быть причиной давления на главу грузинского правительства. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказала старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченка.

По ее словам, в текущей ситуации грузинский премьер поступает стратегически верно, поскольку, делая такие заявления, призывает политическую элиту страны аргументировать свою антироссийскую позицию.

«На Гарибашвили сейчас будет оказываться давление, во-первых, в информационном пространстве. Давление будет как внутри Грузии, так и извне. В любом случае, что бы они ни говорили, это будет консолидировать его лагерь», - заявила эксперт, отметив, что сейчас грузинский премьер «обескураживает своих оппонентов, у которых нет аргументации к их лозунгам».

Как писал RT, Гарибашвили назвал причиной украинского конфликта стремление Киева в Североатлантический альянс. Такое заявление он сделал на конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

Кроме того, как сообщал телеканал «360», на той же конференции грузинский премьер заявил, что если ЕС не предоставит до конца этого года Грузии статус кандидата в члены союза, это станет большой ошибкой.