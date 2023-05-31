В США рассказали о новых планах Украины начать наступление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины планируют начать наступление этим летом. По этому поводу американские военные находятся в контакте со своими коллегами в Киеве, добавил представитель Белого дома.

Тем временем генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что неспособность правильно оценить возможности российской армии со стороны Владимира Зеленского уже привела Украину к катастрофическим последствиям.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против призывов некоторых стран к прекращению огня на Украине, заявив, что это «не приведет к прочному миру».

Обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times отметил, что удар ВКС России по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области нанес украинской армии серьезный ущерб, уничтожив несколько самолетов и британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Издание Financial Times заявило, что западные чиновники уверены в том, что украинские власти стоят за рядом атак по объектам на территории России, несмотря на отрицание своей причастности со стороны чиновников Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас можно наблюдать усталость «глобального большинства» от домогательств западных стран, которые требуют занять антироссийскую позицию.