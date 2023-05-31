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НовостиОбщество31 мая 2023 15:00

Врач рассказал, как часто можно есть окрошку

Врач Неронов предупредил, что есть окрошку каждый день нельзя
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач рассказал, как часто можно есть окрошку

Врач рассказал, как часто можно есть окрошку

Фото: Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с РИАМО предупредил, что употреблять окрошку ежедневно не стоит напомнив, что данное блюдо может спровоцировать обострение хронических заболеваний органов пищеварения, в особенности поджелудочной железы

«Калорийность окрошки относительно невысока и зависит в основном от ингредиентов, поэтому окрошка - это в основном низкокалорийный продукт, но тем не менее употреблять ее ежедневно и длительно не стоит», - заявил специалист.

Неронов отмтеил, что окрошка холодное блюдо, а в обед организму необходимо горячее.

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова в беседе с «Пятым каналом» рекомендовала исключить окрошку из рациона людям, которые находятся в состоянии обострения каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, как сообщал телеканал «360», назвал наиболее полезной кефирную заправку для окрошки, отметив, что квас может спровоцировать развитие ожирения и диабета.