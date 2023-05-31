Врач рассказал, как часто можно есть окрошку Фото: Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с РИАМО предупредил, что употреблять окрошку ежедневно не стоит напомнив, что данное блюдо может спровоцировать обострение хронических заболеваний органов пищеварения, в особенности поджелудочной железы

«Калорийность окрошки относительно невысока и зависит в основном от ингредиентов, поэтому окрошка - это в основном низкокалорийный продукт, но тем не менее употреблять ее ежедневно и длительно не стоит», - заявил специалист.

Неронов отмтеил, что окрошка холодное блюдо, а в обед организму необходимо горячее.

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова в беседе с «Пятым каналом» рекомендовала исключить окрошку из рациона людям, которые находятся в состоянии обострения каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, как сообщал телеканал «360», назвал наиболее полезной кефирную заправку для окрошки, отметив, что квас может спровоцировать развитие ожирения и диабета.