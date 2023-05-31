Ветеринар рассказал, как создать комфорт для кота при отъезде в отпуск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владельцам котов и кошек при поездке в отпуск самым подходящем решением будет оставить питомца в привычной для него обстановке – дома. Об этом в беседе с «Газета.Ru» рассказал ветеринар Иван Пушилин, отметив, что наиболее комфортным для животного будет вариант «приходящей няни».

По словам эксперт, в качестве «няни» лучше выбрать друзей или близких, уже знакомых с питомцем. Можно воспользоваться и услугами специалистов, которые будут навещать питомца в согласованные даты.

«Для большего спокойствия хозяев в квартире устанавливаются камеры, по которым в режиме реального времени можно понаблюдать, как идут дела у вашего домоседа, а «котоняня» ежедневно присылает отчет с фото или видео о самочувствии питомца», - заявил он.

Пушилин также указал на то, что сиделка должна знать, где именно лежит корм и наполнитель, а также как часто можно кормить кота.

Как писал ФАН, ранее Пушилин отмечал, что рацион коту необходимо подбирать исходя из возраста, образа жизни, а также породы и состояния здоровья животного.

Ветеринар также рассказал о том, что для кастрации домашних животных есть целый ряд противопоказаний. Как писал Life.ru так, Пушилин предупредил, что операцию нельзя делать при беременности, течке, а также заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной системы.