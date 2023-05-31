Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка хочет вернуться в Чечню Фото: ТАСС

Гражданка России, которая прорвалась вместе с мужем и детьми через границу Польши в Белоруссию, пытается вернуться в Чечню. Об этом женщина заявила в эфире белорусского телевидения.

Россиянку зовут Зулейхан. По ее словам, в 2014 году она вместе с детьми переехала в Швецию, поскольку ее муж работал в Европе. После задержания супругов их детей изъяли и передали опекуну. Пара смогла вернуть их только после долгих судебных разбирательств, рассказала женщина.

Как заявила россиянка, она не хочет возвращаться в Швецию после того, что пережила там. Зулейхан считает, что в королевстве правит «националистическая партия». Кроме того, сообщила женщина, семья, в которой прожили ее дети после изъятия из родной семьи, запрещала им совершать молитвы.

Напомним, накануне двое россиян с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Белоруссией и Польшей. В момент, когда польский офицер собирал паспорта для проверки, машина резко поехала в сторону Белоруссии, врезалась в шлагбаумы и проехала по развернутым шипам, после чего остановилась. Россиянке с детьми удалось попасть на белорусскую территорию, ее муж был задержан.

Как писал сайт KP.RU, российская сторона начала готовить возвращение россиянки на родину. С женщиной и ее детьми все в порядке, они чувствуют себя хорошо, сообщили в посольстве России в Минске.