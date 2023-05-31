Названы профилактические меры для предотвращения инсульта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-кардиолог Ольга Бутяева в беседе с «Газета.Ru» заявила, что отказ от курения, гипохолестериновая диета, а также ограничение потребления соли помогут снизить риск возникновения атеротромботического инсульта.

Специалист также рекомендовала следить за уровнем холестерина, а также правильно измерять свое артериальное давление, делая это регулярно.

«Ограничить потребление поваренной соли до 5 грамм в сутки, жиров животного происхождения и особенно трансжиров, их много в кондитерских изделиях с маргарином, жареных продуктах, фастфуде», - заявила она, отметив необходимость соблюдать правильное процентное соотношение калорий, белков, жиров и углеводов.

Кондитер, основатель и шеф-кондитер Rosemarycake Марина Романова ранее рассказала о вредных сладостях, назвав наиболее опасным рафинированный сахар. Как писал RT, по его словам, трансжиры могут привести к повышенному уровню холестерина, а также инсульту.

Врача-диетолог Елена Соломатина предупредила в беседе с «Пятым каналом», что развитие инсульта и рака желудка могут спровоцировать соленья.