Синоптик Вильфанд сообщил о холодной погоде в центре европейской части России в начале июня

В Москве в начале июня ожидается холодная погода на 4-5 градусов ниже нормы Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале июня в центре европейской части России будет проходить холодный фронт, который принесет грозы, град и понижение температуры воздуха. При этом на следующей неделе повышения температуры воздуха также не ожидается.

“Июнь в центре европейской России начнется с холодной погоды. Связано это с тем, что произойдет перемещение воздушных масс по западной периферии циклона прямо из полярных регионов”, — заявил метеоролог изданию “Интерфакс”.

По его словам, через Москву этот фронт пройдет к середине пятницы, 2 июня, и в столице пройдут кратковременные дожди, и, возможно, грозы с градом, а также ветер с порывами до 17 м/с. Температура в центральной части России будет на уровне 12 - 14 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

"Это значит, что мы вернемся в апрельскую погоду, потому что такой температурный фон характерен для второй половины апреля", — резюмировал Вильфанд.

Напомним, апрель 2023 в Москве выдался погожим - солнечным, с температурой на 3 градуса выше, чем положено по климатическим нормам, но метеорологи из центра “Фобос” и Московского метеобюро прогнозировали три волны холода в столице, а метеоролог Вильфанд предупреждал о сильнейших майских морозах в Москве за 140 лет. В субботу, 6 мая, в Москве пошел снег. Москвичи стали выкладывать в социальных сетях непривычную для конца весны картину, а синоптики отметили, что этот день в Москве стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений.