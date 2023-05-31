Названы основные «лайфхаки» по очистке памяти смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты сервиса «Яндекс 360» в беседе с «Газета.Ru» назвали очищение кэша и папки с загрузками на смартфоне удобными способами для увеличения свободной памяти, а также очистки устройства.

«Регулярная чистка кэша, папки «Загрузки», удаление ненужных фото и видео, неиспользуемых приложений - базовые лайфхаки», - заявили эксперты, отметив, что очистка памяти нужна, поскольку современные гаджеты делают качественные фотографии, а одна минута видео в формате 4К может весит примерно 250 МБ.

Кроме того, по словам экспертов, стоит перенести часть файлов в облачное хранилище, которое поддерживают самые разные форматы файлов.

Как писал RT, ранее киберэксперт Сергей Вакулин предупредил, что долговременное использование смартфона с нагревающимся аккумулятором может привести не только к поломке гаджета, но и к взрыву аккумулятора.

IT-эксперт Шамиль Магомедов опроверг миф о сохранности данных при выключенном интернете. Как писали «Известия», специалист предупредил, что смартфон следит за владельцем даже с выключенным интернетом.