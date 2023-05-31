В Nintendo сообщили, что сворачивают деятельность российского отделения Фото: REUTERS

Японский разработчик игровых консолей Nintendo закрыл доступ к российскому подразделению компании и разрешил пользователям скачивать ранее приобретенный контент из Nintendo eShop повторно.

Как сообщили в компании, российская версия магазина будет работать в ограниченном режиме. Пользователи с созданной учетной записью Nintendo смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент, а новые учетные записи создать будет невозможно.

Информацию о платежах, связанных с учетными записями, удалили в целях безопасности. Российская версия сайта компании работала включительно до 30 мая 2023 года, пишет ТАСС.

Тем временем, специалист по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что основным способом кражи аккаунтов в Telegram является отправка пользователю ссылки на сторонний сайт, после чего просят ввести этот код в определенном поле или отправить его внутри Telegram.