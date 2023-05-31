Макрон сравнил решение Путина о проведении спецоперации с сильнейшим электрошоком для НАТО

Макрон сравнил начало спецоперации на Украине с сильнейшим ударом электрошоком Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил начало проведения спецоперации на территории Украины с сильнейшим ударом электрошоком для военного блока НАТО.

“Решение Владимира Путина разбудило альянс сильнейшим электрошоком”, — заявил французский лидер на международной конференции по безопасности Globsec.

Также Макрон призвал союзников Киева пересмотреть свои планы поддержки ВСУ с расчетом на сценарий затяжного конфликта. По его мнению, лидерам европейских стран уже пора готовить общественное мнение к финансированию Украины в условиях затяжного конфликта средней и высокой интенсивности.

Президент Франции отметил, что в случае провала контрнаступления Украины предстоит оценить возможности “перекалибровки” военной помощи и призвал союзников увеличить поддержку уже сейчас и всеми доступными средствами помочь ВСУ провести эффективную атаку.

При этом из недавней утечки секретных файлов Пентагона издание Newsweek сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза уже оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.