Глава комитета Госдумы по охране здоровья Хубезов уйдет с должности для участия в спецоперации Фото: ryazan.er.ru

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности в связи с возвращением в зону спецоперации на Украине.

“Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам, что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья”, — заявил Хубезов о своем решении на заседании генерального совета партии “Единая Россия”.

Сайт KP.RU писал о депутате Госдумы, отправившемся в зону спецоперации – Виталий Милонов рассказывал, как уничтожил сына генерала ВСУ и пережил 40 обстрелов за час, а также о том, как работают старшие наводчики российской артиллерии и планирует ли он вернуться в зону СВО.

Также недавно артист-«оппозиционер» Павел Устинов, вернувшийся со спецоперации, рассказал о ежедневных подвигах российских солдат, какая атмосфера царит на линии соприкосновения, как в зоне СВО проходит переосмысление ценности жизни и товарищеских связей и дал советы будущим добровольцам.

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