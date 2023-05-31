В МИД РФ прокомментировали решение ФРГ закрыть генконсульства России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском МИД прокомментировали решение властей Германии закрыть генконсульства России. Москва расценивает такой шаг как очередной недружественный.

Такой шаг нацелен и на дальнейшее разрушение отношений Германии и России, которые уже насчитывают ни одно десятилетие плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Также в МИД подчеркнули, что Германия должна отдавать себе отчет в том, что ответственность за деградацию двусторонних отношений полностью лежит на германской стороне. Непродуманные шаги Берлина не останутся незамеченными, на них обязательно последует реакция, отметили в ведомстве.

Кроме того, Россия категорически отвергает всевозможные попытки Германии снять с себя вину за постоянно нагнетаемую эскалацию. В МИД РФ призвали Берлин остановиться.

Напомним, 31 мая 2023 года Германия потребовала от России закрыть четыре своих генеральных консульства из пяти, заявил представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.