Новый портал «Знакомьтесь, Нижний» поможет гостям города выбрать подходящие туры и маршруты

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев продемонстрировал гостям и участникам конференция «ЦИПР» потенциал нового онлайн-ресурса. Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

Возможности портала представили на стенде Нижегородской области. Посетителям продемонстрировали несколько разделов ресурса: «Туры», «Экскурсии» и «Конструктор маршрутов». Участники презентации в режиме онлайн забронировали понравившийся вариант времяпрепровождения и составили для себя оптимальный план перемещений по Нижнему Новгороду. Кстати, для удобства путешественников в портал интегрирован российский сервис бронирования средств размещения «Островок».

«Для многих важно максимально эффективно спланировать свой отдых, выбрать наиболее выгодные предложения. Нижний Новгород постоянно преображается, появляются дополнительные туристические маршруты, новые возможности для прогулок. Портал поможет сделать отдых интересным и полезным, а также будет способствовать росту турпотока», - отметил Глеб Никитин растущую популярность цифровых продуктов у путешественников.

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области убеждены, что портал будет пользоваться популярностью у россиян, которые путешествуют по стране, а также востребован жителями области. В недалеком будущем «Знакомьтесь, Нижний» обещает стать ключевым онлайн-ресурсом для планирования путешествий по региону.

«Название портала выбрано неслучайно. В 70-80-е годы прошлого века был достаточно популярен путеводитель «Знакомьтесь, город Горький». В нем были собраны все самые нужные и полезные сведения для туристов, которые приезжали в столицу Приволжья. Наш туристический портал продолжает эту традицию. Он будет постепенно дорабатываться и наполняться актуальной информацией о самых разных уголках нижегородской земли», – прокомментировал появление цифровой новинки министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Помимо построения маршрутов для путешествий, портал «Знакомьтесь, Нижний» со временем превратится в настоящую туристическую энциклопедию. Уже сейчас здесь можно найти полезные статьи, аудиогиды для детских экскурсий, тематические подборки мест и многое другое.

Разработкой и наполнением портала занимаются АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» и нижегородская IT-компания «Риверстарт».

НАША СПРАВКА

Конференция «ЦИПР» – одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика», который утвержден президентом нашей страны Владимиром Путиным.