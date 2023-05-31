Губернатор Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области доложил российскому лидеру Владимиру Путину о сложившейся обстановке в регионе.Об этом он рассказал в ходе прямого эфира.

Эфир был задержан на 30 минут и начался в 19:30 в связи с тем, что Гладков докладывал об обстановке Путину.

"На полчаса задержал прямой эфир. Докладывал российскому президенту Владимиру Владимировичу Путину о текущей обстановке в Белгородской области", - сообщил Гладков в ходе прямого эфира.

Также 31 мая 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с этого дня из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первые 300 ребят будут отправлены в Воронеж.

Стоит отметить, что Шебекинский и Грайворонский округа часто подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Например, 22 мая украинская ДРГ попала на территорию Грайворонского района, на это быстро среагировали российские военные совместно с погранслужбой.