Макрон призвал Евросоюз выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях, поскольку РФ всегда будет их соседом.

“Хотим мы или нет, наша география не изменится. Мы останемся, где мы есть, и Россия останется в прежних границах. Нам необходимо выстроить пространство устойчивого мира, которое позволит нам соседствовать с Россией на максимально мирных условиях. Нельзя жить, как будто между нами океан”, — заявил политик на международном форуме по безопасности Globsec.

Решение Владимира Путина о проведении спецоперации на территории Украины Макрон сравнил с сильнейшим ударом электрошоком для военного блока НАТО и призвал союзников Киева увеличить поддержку уже сейчас и всеми доступными средствами помочь ВСУ провести эффективную атаку.

Также Макрон допустил, что конфликт может пойти по затяжному сценарию и призвал западных политиков начать готовить общественное мнение к поддержке Украину в условиях затяжного конфликта средней и высокой интенсивности.

При этом из недавней утечки секретных файлов Пентагона издание Newsweek сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза уже оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.