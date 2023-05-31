Певица Земфира* опровергла информацию о получении французского гражданства Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская певица Земфира* (признана иноагентом) не подтвердила сообщения о получении ей французского гражданства. Она заявила, что иных гражданств, кроме российского, у нее нет и не будет.

"Всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. Я - гражданин Российской Федерации и никаких других гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было", - сообщила Земфира, пишет ТАСС.

Кроме того, Рамазанова отметила, что несмотря на то, что уже год не живет в России, платит налоги.

31 мая в СМИ появилась информация о том, что певица Земфира* получила французское гражданство. Более полугода признанная иноагентом артистка живет во Франции. Она уехала из Москвы в Париж вслед за своей подругой Ренатой Литвиновой. Позднее Литвинова также сообщила, что гражданство она не меняла, у нее есть только российский паспорт.

*Минюст РФ включил Земфиру в список физлиц-иноагентов.