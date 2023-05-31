Хорватский президент Миланович назвал девиз "Слава Украине" нацистским

Зоран Миланович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Хорватии Зоран Миланович считает украинские националистические приветствия фашистскими, а политических лиц, повторяющих это, необразованными. Об этом он сказал в среду на выступлении перед журналистами.

"Я пытаюсь каким-то образом поставить эти лозунги, такие как "за дом готовы" на место, а значит убрать их. Нет разницы между "за дом готовы" и "слава Украине", это лозунг самых радикальных шовинистов Западной Украины, работавших с нацистами и убивавших сотни тысяч поляков и евреев, и это факт. Это такое же старое хорватское приветствие, как и "слава Украине" и "зиг хайль" - старые немецкие", - заявил Миланович.

Кроме того, он считает, что некоторые западные лидеры повелись на эти лозунги, в особенности в Канаде. Это означает, что они попросту неграмотны.

Между тем, в российском Саратове осудили юношу за нацисткое приветствие и проукраинские лозунги. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда.

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