Актриса Рената Литвинова сообщила, что не меняла российское гражданство Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала, что после переезда во Францию она не меняла гражданство.

Рената Литвинова более года живет во Франции, при этом у нее есть только российский паспорт. А французского гражданства нет как у нее, так и у ее подруги Земфиры Рамазановой* (признана иноагентом в РФ).

"У Земфиры* нет французского гражданства. Только русский паспорт", - заявила Литвинова, пишет ТАСС.

Напомним, более года российская артистка вместе с признанной иноагентом певицей Земфирой* живет во Франции. Певица также не подтвердила информацию о получении ей французского гражданства. Она заявила, что иных гражданств, кроме российского, у нее нет и не будет.

Стоит отметить, что 31 мая в СМИ появилась информация о том, что российская исполнительница Земфира* получила французское гражданство. Вместе с этим также говорилось о том, что незадолго до этого певица зарегистрировала в Москве новое юрлицо "Родина", которое будет заниматься звукозаписью.

*Признана иноагентом в РФ