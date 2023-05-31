Мария Захарова назвала ложью заявление Майи Санду, что между Россией и Молдавией никогда не было взаимоуважения Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление молдавского президента Майи Санду об отношениях с Россией.

По мнению Санду, в отношениях России и Молдавии никогда не было взаимного уважения. Захарова назвала это высказывание ложью.

"Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и её людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно", - заявила Захарова.

Кроме того, по мнению дипломата, взаимоуважения сейчас нет у текущего президента Молдавии, обладающей румынским паспортом, с народом страны.

"Взаимоуважения нет у нынешнего Президент Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык", - заключила Мария Захарова.

Также официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала реакцию США на атаку украинских беспилотников по российским регионам. По ее словам, данный ответ в нынешних реалиях выглядит смешно.