Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП России в апреле в 3,3% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская экономика в начале апреля впервые за год выросла. Рост ВВП составил 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

"В годовом выражении ВВП увеличился и превысил уровень прошлого года на 3,3% (минус 0,7% в годовом выражении в марте), при учете низкой базы", - сообщается в документе.

Помимо этого, в оценке говорится о том, что ВВП в апреле вырос и в случае, если исключить сезонный фактор, на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее. А спад ВВП по сравнению с апрелем 2021 года составил 0,6%.

Авторы указывают, что поддержку в экономике особенно оказали промышленные предприятия. Производство выросло при устранении сезонного фактора на 1,8%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников определил четыре приоритета развития российского малого и среднего предпринимательства (МСП). Всех их он назвал на заседании правкомиссии по развитию сектора.