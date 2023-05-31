Bloomberg: Париж потребовал от Киева не применять французское оружие для атак по России Фото: "КП" Архив

Париж не может указывать Киеву на то, как и где применять украинское вооружение, однако выступает против применения французской военной техники и оружия для атак по России. Об этом сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на неназванного французского чиновника.

«Военную помощь Франции не следует использовать для атак против России», - передаёт агентство слова источника.

Согласно заявлению чиновника, Франция направила соответствующее требование в Киев, якобы чётко выражая позицию неодобрения применения французского оружия для террористических ударов по российским территориям, городам и людям.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США объяснили свою позицию по применению американского оружия украинцами. Как заявили в Вашингтоне, там не хотят начала третьей мировой войны, и поэтому «выступают решительно против» атак по России своим вооружением.