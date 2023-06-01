Палата представителей США одобрила законопроект о повышении госдолга для предотвращения дефолта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о повышении потолка госдолга для дальнейшего предотвращения дефолта в стране.

Законопроект поддержали 314 конгрессменов, а против высказались 117. «Законопроект одобрен», - сказал председатель слушаний.

Затем законопроект поступит на одобрение Сената США, а после отправится на стол для подписи к президенту США Джо Байдену, который ранее уже призвал обе палаты Конгресса поддержать данную инициативу.

Напомним, госдолг США по итогам 2022 года составил 31,42 трлн долларов, что в 107 раз больше, чем уровень государственного долга России. Как писал сайт KP.RU, Международный валютный фонд (МВФ) в минувшую пятницу, 26 мая, призвал Конгресс США немедленно поднять потолок государственного долга, отмечая, что конфронтация из-за потолка госдолга может привести к дальнейшим системным рискам не только для страны, но и для глобальной экономики.