Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире1 июня 2023 6:13

Пользователи Twitter заметили бесследное исчезновение нового пакета американской помощи Украине

Один из комментаторов заявил об отмывании денег
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пользователи Twitter заметили бесследное исчезновение нового пакета американской помощи Украине

Пользователи Twitter заметили бесследное исчезновение нового пакета американской помощи Украине

Фото: REUTERS

Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета помощи от Вашингтона в размере 300 млн долларов.

«Мы благодарны США за новый пакет оборонной поддержки в размере 300 млн долларов. Это очень важная и своевременная помощь для защиты украинского неба … Еще один пример неослабевающей американской поддержки и силы стратегического партнерства», - написал украинский лидер в своем микроблоге.

«Отмывание денег», - отреагировал один из читателей.

«Больше шоппинга для его жены», - добавил другой.

«Просто знай, что большинство американцев ненавидит тебя и не поддерживает», - заявил другой комментатор.

«Нас ограбили, чтобы наше коррумпированное правительство могло отправлять твоему коррумпированному правительству деньги, тем самым толкая нас к ядерной войне», - добавил еще один.

Другой комментатор отметил, что в это время «в Сан-Франциско и других крупных городах Америки раздолье лагерей бездомных». «Деньги, которые ты получаешь, разрушают Америку!», - отметил он.

Напомним, в минувшую среду, 31 мая, в Белом доме заявили о выделении США нового пакета военной помощи Киеву. Как писал сайт KP.RU, в новом пакете поставок будут переносной зенитный ракетный комплекс Stinger и американские системы ПВО Avenger.