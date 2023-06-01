Пользователи Twitter заметили бесследное исчезновение нового пакета американской помощи Украине Фото: REUTERS

Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета помощи от Вашингтона в размере 300 млн долларов.

«Мы благодарны США за новый пакет оборонной поддержки в размере 300 млн долларов. Это очень важная и своевременная помощь для защиты украинского неба … Еще один пример неослабевающей американской поддержки и силы стратегического партнерства», - написал украинский лидер в своем микроблоге.

«Отмывание денег», - отреагировал один из читателей.

«Больше шоппинга для его жены», - добавил другой.

«Просто знай, что большинство американцев ненавидит тебя и не поддерживает», - заявил другой комментатор.

«Нас ограбили, чтобы наше коррумпированное правительство могло отправлять твоему коррумпированному правительству деньги, тем самым толкая нас к ядерной войне», - добавил еще один.

Другой комментатор отметил, что в это время «в Сан-Франциско и других крупных городах Америки раздолье лагерей бездомных». «Деньги, которые ты получаешь, разрушают Америку!», - отметил он.

Напомним, в минувшую среду, 31 мая, в Белом доме заявили о выделении США нового пакета военной помощи Киеву. Как писал сайт KP.RU, в новом пакете поставок будут переносной зенитный ракетный комплекс Stinger и американские системы ПВО Avenger.