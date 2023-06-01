Путин поздравил участников праздничных мероприятий с Международным днем защиты детей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 июня, обратился с поздравлениями к участникам праздничных мероприятий, которые посвящены Международному дню защиты детей. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что по инициативе Российского детского фонда давно существует замечательная, проверенная временем традиция – отмечать этот праздник в Москве, в кругу друзей», - отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что в четверг, 1 июня, в Москву приехали дети из разных городов и поселков России, а также из новых субъектов РФ и из стран Содружества Независимых Государств.

Путин также напомнил, что вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства. Он отметил достойный вклад Российского детского фонда в эту работу, а особенно, помощь организации детям участников спецоперации.

«Уверен, что нынешний грандиозный праздник пройдет, как всегда, успешно, а увлекательные экскурсии, спектакли, походы в музеи и на выставки надолго запомнятся юным гостям столицы», - резюмировал российский лидер.

Ранее стало известно о том, что Путин поддержал предложении о присвоении специального статуса детям, которые были ранены во время проведения специальной военной операции. Тогда уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточняла, что ведется проработка льгот, а также механизма выявления подобных детей.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, когда и как празднуется Международный день защиты детей в 2023 году.