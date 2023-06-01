Александр Моор: военно-спортивное и патриотическое воспитание молодежи – важное дело для всей страны

Тюменская область не только вошла в число 12 регионов, в которых по поручению президента России Владимира Путина созданы пилотные центры развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, но и, по оценке федеральных экспертов, вышла в реализации этого проекта на лидирующие позиции. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, побывав на комплексном полевом занятии «Натиск» с учащимися регионального филиала центра развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, которое прошло на базе стрелкового клуба «Стальной азарт».

«Филиал центра развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи начал работу в нашем регионе 11 мая 2023 года. На обучение зачислены триста юношей в возрасте от 14 до 18 лет. Учебный процесс занимает девять часов в неделю. Занятия проходят на базе Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, средней школы № 72 и регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Обучение продлится три месяца – май, сентябрь, октябрь», – сообщил заместитель губернатора Алексей Райдер.

На комплексном полевом занятии «Натиск» воспитанники регионального филиала центра развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи на практике отработали приемы оказания первой помощи в боевой обстановке и эвакуации раненых. Ребят учили передвигаться и действовать в составе тактических групп в условиях лесистой местности. Кроме того, они получили навыки работы с беспилотными летательными аппаратами и практической стрельбы из пистолета и карабина.

Занятие провели квалифицированные инструкторы, которые не только имеют боевой опыт, но и прошли профессиональную переподготовку по образовательной программе «Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности».

«Даже если наши воспитанники не будут служить в армии, полученные здесь навыки помогут им стать настоящими мужчинами. Приятно смотреть, как в ребятах просыпается интерес к военному делу, как у них загораются глаза», – отметил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции, руководитель центра «Аванпост» Николай Савченко.

В беседе с инструкторами регионального филиала центра развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи Александр Моор подчеркнул, что правительство Тюменской области продолжит вкладывать средства в этот важный для страны проект, в том числе – в совершенствование его материально-технической базы.