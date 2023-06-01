Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о начале подготовки к наступлению на новом участке в зоне спецоперации Фото: REUTERS

Спецназ «Ахмат» начинает подготовку к активным наступательным действиям на новом участке. Такое заявление в четверг, 1 июня, сделал заместитель командующего вторым армейским корпусом, командир спецназа Апты Алаудинов.

«Приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ спецназ "Ахмат" переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке … Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале, уточнив, что в его подчинение был определен один полк, а еще два других полка подготавливаются.

Незадолго до этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о передислокации спецназа «Ахмат» в Донецкую народную республику (ДНР).

Напомним, ранее Алаудинов сообщил, что украинские войска активизировались только на нескольких участках линии соприкосновения, отметив, в подконтрольной второму армейскому корпусу зоне ситуация «абсолютно подконтрольная» и стабильная.