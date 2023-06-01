Конгрессмен США Комер заявил, что ФБР подтвердило наличие документов о возможной взятке Байдену Фото: REUTERS

Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявил, что ФБР подтвердило существование документов, которые ранее были запрошены американским конгрессом в рамках расследования о возможной взятке президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

«Сегодня ФБР подтвердило, что форма FD-1023, в которой утверждается, что тогдашний вице-президент Байден участвовал в преступной схеме взяточничества, существует», - написал Комер в своем Twitter.

В то же время, по словам конгрессмена, ведомство отказалось предоставлять данные документы в комитет палаты. В связи с этим Комер готовит проект закона о привлечении к ответственности директора ФБР за неуважение к Конгрессу.

Ранее сайт KP.RU писал о скандале, который коснулся Джо Байдена. Связан он был обращением с секретными документами, который относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позже секретные бумаги также нашли в гараже дома американского лидера в Уилмингтоне. Сам Байден назвал находку сюрпризом, заявив, что не знает ничего содержании бумаг.

Позже сотрудники ФБР провели также обыск в доме президента США в Рехобот Бич в рамках дела о секретных документах.

Недавно Комер также обвинил Байдена в том, что члены его семьи получили миллионы долларов из Китая в то время, когда американский лидер занимал должность вице-президента страны.