Генсек НАТО Столтенберг заявил о «праве» Украины атаковать Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя удары Киева по российской территории, заявил, что Украина "реализует свое право защищаться".

«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя», - заявил генсек НАТО, комментируя «возможные атаки Украины на территории России», в том числе и в Москве.

Столтенберг также отметил, что Североатлантический альянс намерен продолжать поддержку Киева «так долго, как потребуется». По его словам, у блока есть две «важных задачи», одна из которых – поддержка Украины, а другая – «не допустить разрастания этого конфликта за пределы Украины».

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщил, что утром во вторник, 30 мая, Киев использовал восемь беспилотников самолетного типа для совершения теракт в Москве. Постпредство РФ при ООН заявило, что атака была нацелена на мирных граждан.