В День защиты детей глава Кузбасса Сергей Цивилев вручил школьникам паспорта

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В День защиты детей юные кузбассовцы получили паспорта из рук главы региона. Губернатор Сергей Цивилев встретился с гордостью области – отличниками, активистами, спортсменами, участниками патриотических акций - и вручил им первые взрослые документы.

«Главная ценность Кузбасса - наши дети. Вы - наша самая главная надежда, наше будущее. Мы в вас верим и очень гордимся теми достижениями, которые есть у каждого из вас. Нам очень важно, чтобы талантливые, перспективные, неравнодушные ребята получали образование в регионе и оставались здесь жить и работать. Мы создаем вам условия, чтобы вы здесь развивались и достигали задуманных целей», - подчеркнул Сергей Цивилев.

На торжественную церемонию приехали школьники из разных муниципалитетов Кузбасса. После вручения паспортов по инициативе губернатора для ребят и их родителей провели экскурсию по Мемориалу Воину-Освободителю.

Вручение паспортов 1 июня проходит во всех районах региона: документы сегодня получат 294 юных кузбассовца.