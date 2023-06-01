На Урале хозяйка бойцовых собак оставила ребенка истекать кровью после нападения пса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стаффорд покусал 10-летнего мальчика на пляже в поселке Лая под Нижним Тагилом. Хозяйка собаки после произошедшего оставила ребенка истекать кровью. В полиции, свою очередь, начали проверку по факту случившегося.

Как пишет URAL.KP.RU, инцидент произошел днем 30 мая. По словам очевидцев, стаффорд был с хозяйкой, которая после того, как пес покусал ребенка, оставила пострадавшего мальчика, даже не вызвав скорую.

«Женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже. Животные были без поводков и намордников. После всего, что произошло, эта женщина бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже», - рассказала мама пострадавшего ребенка в сообществе в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Скорую помощь мальчику вызвали люди, находившиеся на пляже. В свою очередь, в полиции начали проверку по факту случившегося.

Ранее сайт KP.RU разбирался в том, как в России наказывают владельцев бойцовых псов, которые убивают и калечат людей. Так, в РФ запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород.