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НовостиОбщество1 июня 2023 8:02

На Урале хозяйка бойцовых собак оставила ребенка истекать кровью после нападения пса

По факту произошедшего полиция проводит проверку
Екатерина КОСОБОКОВА
На Урале хозяйка бойцовых собак оставила ребенка истекать кровью после нападения пса

На Урале хозяйка бойцовых собак оставила ребенка истекать кровью после нападения пса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стаффорд покусал 10-летнего мальчика на пляже в поселке Лая под Нижним Тагилом. Хозяйка собаки после произошедшего оставила ребенка истекать кровью. В полиции, свою очередь, начали проверку по факту случившегося.

Как пишет URAL.KP.RU, инцидент произошел днем 30 мая. По словам очевидцев, стаффорд был с хозяйкой, которая после того, как пес покусал ребенка, оставила пострадавшего мальчика, даже не вызвав скорую.

«Женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже. Животные были без поводков и намордников. После всего, что произошло, эта женщина бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже», - рассказала мама пострадавшего ребенка в сообществе в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Скорую помощь мальчику вызвали люди, находившиеся на пляже. В свою очередь, в полиции начали проверку по факту случившегося.

Ранее сайт KP.RU разбирался в том, как в России наказывают владельцев бойцовых псов, которые убивают и калечат людей. Так, в РФ запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород.