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НовостиПолитика1 июня 2023 8:20

Оперштаб Белгородской области опроверг слухи о прорыве ВСУ на территорию Шебекинского округа

Однако ситуация в округе остается сложной, добавили власти
Екатерина КОСОБОКОВА
Оперштаб Белгородской области опроверг слухи о прорыве ВСУ на территорию Шебекинского округа

Оперштаб Белгородской области опроверг слухи о прорыве ВСУ на территорию Шебекинского округа

Фото: REUTERS

Оперштаб Белгородской области назвал ложной информацию о том, что Вооруженные силы Украины ночью якобы прорвались в регион. Власти подчеркнули, что идут обстрелы Шебекинского округа, но речи о заходе туда украинских войск не идет.

В ведомстве рассказали, что ранее в социальных сетях появились фейки о том, что ВСУ якобы удалось прорваться на территорию округа.

«Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», - сказано в заявлении властей.

В то же время в оперштабе признались, что обстановка в Шебекинском округе остается сложной, работает российская армия.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекинском округе не прекращаются атаки со стороны ВСУ, в результате уже пострадали восемь человек.

Гладков отметил, что на данный момент ведется массированный обстрел, поэтому жизнь мирных жителей находится под угрозой. Как он сообщил, администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей, однако под обстрелом делать этого нельзя.