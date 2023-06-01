Неопознанный объект упал в поле недалеко от Товарково в Калужской области

Неопознанный объект упал в поле недалеко от поселка Товарково в Калужской области. Фото: СОЦСЕТИ

Неопознанный объект упал в поле недалеко от поселка Товарково в Калужской области. Об этом в четверг, 1 июня, сообщила пресс-служба правительства региона, уточнив, что из-за произошедшего при падении взрыва повреждений и пострадавших нет.

«В 10:11 в Дзержинском районе Калужской области в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы», - сказано в заявлении правительства региона.

Как сообщается, на данный момент на месте происшествия работают подразделения МЧС, каких-либо пострадавших и повреждений в результате инцидента не зарегистрировано.

Напомним, сегодня, 1 июня, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Шебекино пострадало восемь человек. По его словам, жизнь мирных жителей находится под угрозой, администрация районов и городов занимается вывозом людей, однако делать это нельзя под обстрелом.