Журналист Роман Попков объявлен в розыск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Романа Попкова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), которого связывали с убийством военкора Владлена Татарского, который погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Это следует из базы ведомства.

«Попков Роман Андреевич*, разыскивается по статье УК РФ», - сказано в базе без уточнения статьи, по которой ведется розыск.

Напомним, ранее в розыск был объявлен член украинской диверсионно-террористической группы, украинец Юрий Денисов, которого считают соучастником убийства Владлена Татарского.

Владлен Татарский был убит в результате мощного взрыва, прогремевшего 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга, в результате чего пострадали также около 30 человек. На следующий день была задержана Дарья Трепова (признана лицом, причастным к терроризму). Кроме того, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что данный взрыв запланировали украинские спецслужбы, но при поддержке агентуры из сторонников ФБК*.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России\

** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом