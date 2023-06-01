Роскомнадзор ограничил доступ к порталу для социальной журналистики Medium Фото: Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту зарубежной платформы для социальной журналистики Medium. Это стало известно из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к порталам на территории Российской Федерации.

На данный момент причины ограничения доступа к сайту неизвестны.

Сама же платформа Medium была запущена в 2012 году, а на ней люди публиковали текстовый конфликт и вели свои блоги.

Напомним, что стало известно о том, что Роскомнадзор внес «Дзен», Rutube и Twitch в список соцсетей. Это означает, что платформы теперь обязаны сами контролировать размещаемый контент.

Ранее стало известно, что Microsoft отключила Ozon от Word и Excel из-за того, что те получили лицензию обходным путем. В компании заявили, что проблема крутится вокруг почты, на которой и хранилась почти вся информация.