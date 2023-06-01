Умерла Лидия Грибова, актриса сериала «Братаны» Фото: кадр из фильма «Говорит полиция»

В Москве на 92-м году жизни умерла Лидия Грибова, которая известна по ролям в сериалах «Братаны» и «Кремлевские курсанты». Она самостоятельно вызвала скорую после того, как ей стало плохо, однако отказалась от госпитализации и умерла спустя два часа. Об этом сообщает ИА Регнум.

— В квартире на улице Ангарской скончалась 91-летняя женщина. При жизни она страдала ишемией головного мозга и хроническими заболеваниями, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти пожилой актрисы. Участковый будет опрашивать врачей, которые приезжали к женщине за два часа до ее смерти.

Ранее стало известно, что на 63-м году жизни умер Николай Шатохин, актер сериалов «Склифосовский» и «Каменская». Причина его смерти не сообщается.