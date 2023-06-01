Экс-глава OMV Ройс сообщил, что Украина не продлит соглашение о транзите газа с Россией после 2024 года Фото: REUTERS

Украинские власти не намерены продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией. Об этом в эфире телеканала ORF заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс, рассказав о разговоре с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

«Я спросил его, можно ли исходить из продления соглашения? Он сказал однозначное «нет», - заявил экс-глава OMV, уточнив, что по словам украинского замминистра, Киев намерен следовать вышеуказанному договору до следующего года, но о его продлении речи не идет.

Напомним, Москва и Киев в декабре 2019 года договорились о продлении транзита голубого топлива из России через территорию Украины на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации еще на десять лет. Как писал сайт KP.RU, тогда стороны договорились об отказе любых других претензий по истекшему контракту.