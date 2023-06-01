Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Россия способна сорвать «гениальную аферу» Байдена с нефтью Фото: REUTERS

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается манипулировать ценами на нефть, однако Россия способна легко сорвать эти планы Вашингтона. Такое заявление сделал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

— На момент вступления Байдена в должность президента, американский стратегический нефтяной резерв оценивался в 600 миллионов баррелей. На сегодняшний день этот показатель составляет всего 372 миллиона баррелей, а столь резкое падение запасов обусловлено нефтяными махинациями Вашингтона, — заявил Рикардс.

Он подчеркнул, что такое решение Байдена — попытка снижения инфляции и цен на энергоносители перед предстоящими выборами в конгресс.

При этом по его словам такой трюк Вашингтоне планируют проделать и президентскими выборами в США, а уже в ближайшее время Америка начнет усиленно скупать большое количество нефти, чтобы восполнить стратегический запас.

Рикардс добавил, что морозы будущей зимой станут катализатором роста цен на газ и нефть, чем и воспользуется президент России Владимир Путин.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Запад продолжает покупать нефть и газ из России, но только обходными путями. Подробности министр раскрывать не стал.